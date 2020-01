Pasdaran: metteremo fine a presenza Usa

L'Iran metterà in atto una vendetta contro gli americani per l'uccisione del generale Qassem Soleimani al punto che "metteràalladegli Usa nella Regione". Lo ha detto questa sera il comandante delle Guardie della rivoluzione, Hossein Salami, citato dall'agenzia Fars. Intanto, il capo del centro per gli studi strategici dell'esercito, generale Ahmad Reza Purdastan, ha detto che gli Usa "hanno chiesto a 16 paesi di mediare per indurre l'Iran a non compiere una rappresaglia".(Di domenica 5 gennaio 2020)