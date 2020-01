Oroscopo di Paolo Fox di domani, 5 gennaio. Le previsioni astrali (Di sabato 4 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani: le previsioni del 5 gennaio ARIETE: alcune situazioni sentimentali mancano di chiarezza. Devono interrompere i rapporti professionali che non funzionano. TORO: in questo momento potranno superare l’agitazione che si portano dietro dalla fine di dicembre. Secondo Paolo Fox potranno usufruire di una grande energia. Sul lavoro vanno fatte le scelte giuste. GEMELLI: le stelle saranno dalla loro parte. Potranno tenere sotto controllo le ansie dei primi giorni di gennaio. Non si può lottare contro i mulini a vento. CANCRO: sarà una giornata migliore del previsto. Devono risolvere un problema professionale. Nel pomeriggio recupereranno le energie. Paolo Fox, Oroscopo domani 5 gennaio: le stelle della domenica LEONE: sembrerà a loro di essere costantemente fraintesi. E’ un periodo di grande stanchezza sotto tutti i punti di vista. Non devono ... Leggi la notizia su lanostratv

