No a De Luca, “ni” al Pd: le senatrici grilline e il nodo alleanze (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSolidarietà, riuso, economia circolare. Questi gli hashtag utili a sintetizzare l’iniziativa tenuta questo pomeriggio a Benevento, dinanzi ai giardini del Museo Arcos, dal Movimento Cinque Stelle. Protagonisti, in una manifestazione pensata per promuovere lo scambio dei doni in maniera solidale ed ecologica nelle festività natalizie, i giocattoli: portandone due, era possibile riceverne uno in cambio. Quanto raccolto, poi, sarà donato alle strutture che lavorano a sostegno dell’infanzia come reparti pediatrici, case famiglia o asili pubblici. A presidiare il gazebo, gli attivisti del Meetup Grilli Sanniti, le due consigliere comunali di palazzo Mosti Marianna Farese e Anna Maria Mollica, le due senatrici Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi. E proprio le due parlamentari pentastellate hanno approfittato dell’occasione per confrontarsi con gli organi di stampa. ... Leggi la notizia su anteprima24

