Maltempo: la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore riapre il 7 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) riapre martedì 7 gennaio la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore che, nel tratto tra Mezzolara e Budrio, era stata spazzata via dalla rotta dell’Idice del 17 novembre scorso. Dopo poco più di due mesi di lavori sui circa quattro chilometri interessati dall’alluvione che aveva strappato in alcuni punti la massicciata dove alloggiano le rotaie, i tecnici di Fer hanno ultimato il ripristino dell’infrastruttura. Da martedì prossimo potranno così tornare a circolare sei coppie di treni che, nel tratto di circa 2,7 chilometri compreso tra Mezzola e Budrio, procederanno a una velocità ridotta a 30 chilometri orari che sarà portata a 50 chilometri orari a partire da mercoledì 8 gennaio. Si tratta di una misura tecnica necessaria per verificare l’assestamento dell’armamento che sarà sottoposto a un monitoraggio costante da parte di Fer. Per evitare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

