Mafia foggiana, attentato contro il dirigente di una Rsa che denunciò estorsioni: distrutte 7 auto. È la terza bomba esplosa nel 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Tre bombe in tre giorni: il 2020 a Foggia è una catena di attentati, oltre all’omicidio di un commerciante d’auto avvenuto nella serata di giovedì 2. L’ultimo ordigno è quello che venerdì ha distrutto il Suv di un dirigente di una Residenza sanitaria assistenziale che negli scorsi anni aveva denunciato alcuni esponenti della malavita foggiana, poi finiti a processo, per alcuni tentativi di estorsione. La bomba è stata piazzata sotto il suo Discovery Range Rover, parcheggiato in via D’Aragona, nella zona del cimitero: la deflagrazione ha provocato ingenti danni ad altre sei auto parcheggiate accanto al Suv. Danni maggiori alla parte anteriore della Range Rover, più una Fiat Punto ed una Ford Fiesta. È stata anche divelta la saracinesca di un locale e i vetri di alcune abitazioni ai primi piani e le vetrine di alcune attività commerciali sono andati in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

