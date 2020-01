“Gli Usa sottovalutano la reazione dell’Iran” (Di sabato 4 gennaio 2020) John J. Mearsheimer, uno dei più importanti e influenti studiosi di relazioni internazionali al mondo e distinto professore di Scienze Politiche presso l’Università di Chicago, celebre esponente della scuola del realismo politico contemporaneo, commenta in esclusiva su Inside Over l’operazione che nelle scorse ore ha ucciso Qassem Soleimani, uno dei leader più importanti dei Pasdaran e guida delle brigate Al Quds, morto sotto i colpi sparati da velivoli senza pilota americani. Un atto che il grande politologo americano descrive come “folle”. “Donald Trump e i suoi consiglieri non hanno la minima idea che l’altra parte (l’Iran) abbia una formidabile capacità di rappresaglia. Ci si chiede cosa stessero pensando quando hanno agito”, afferma. L’autore del celebre saggio La tragedia delle grandi potenze, ormai un classico della saggistica sulle ... Leggi la notizia su it.insideover

