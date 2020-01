Funerali VIttorio Fusari: chiesa gremita per l’addio allo chef a Iseo (Di sabato 4 gennaio 2020) Erano centinaia le persone presenti il 4 gennaio ai Funerali dello chef VIttorio Fusari, improvvisamente scomparso la sera di Capodanno per il peggioramento del malore che lo aveva colpito nella giornata del 16 dicembre scorso. Sul feretro, che ha fatto il suo ingresso nella chiesa parrocchiale di Iseo in provincia di Brescia, è stata distesa la bandiera dell’associazione Slow Food ai cui ideali Fusari credeva fermamente. Lo chef lascia la moglie Anna Patrizia Ucci e il figlio di soli 15 anni. Funerali di VIttorio Fusari Proprio in occasione dei Funerali, la famiglia dello chef aveva invitato i partecipanti a non inviare corone di fiori ma a fare una donazione per i progetti avviati da Fusari per la sezione di Slow Food “Oglio, Franciacorta, Lago d’Iseo”. Assieme all’associazione fondata da Carlo Petrini nel 1986, lo chef aveva inoltre pubblicato il suo ... Leggi la notizia su notizie

