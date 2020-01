Frana di Villeneuve: a metà Gennaio i primi rientri degli evacuati (Di sabato 4 gennaio 2020) Da metà Gennaio alcuni dei 39 evacuati della Frana di Villeneuve potrebbero rientrare nelle loro abitazioni. Questo l’obiettivo del Comune e della Regione, al lavoro per la messa in sicurezza della parere da cui il 27 dicembre sono crollati alcuni metri cubi di rocce e il primo Gennaio si sono staccati altri massi. Il piano è stato illustrato ieri sera dal sindaco Bruno Jocallaz, dal dirigente regionale delle attivita’ geologiche Davide Bertolo, dai tecnici della Protezione Civile regionale e dai progettisti incaricati dal Comune. “I rientri sono previsti tra i 10 e i 100 giorni, – spiega Jocallaz – stiamo facendo il possibile per ridurre la zona rossa e questo inizierà da metà Gennaio, salvo imprevisti dovuti alle condizioni meteo: dovesse nevicare o far brutto i lavori verrebbero ritardati“. Sono 14 i fabbricati attualmente sgomberati che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

