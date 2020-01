Carcinoma epatocellulare, nuove speranze di cura dagli studi di due ricercatrici napoletane (Di sabato 4 gennaio 2020) Terza causa di morte oncologica nel mondo, il Carcinoma epatocellulare (HCC) – la forma più comune di tumore del fegato – è considerato un big killer con circa 800mila decessi ogni anno nel mondo. I principali fattori di rischio sono l’infezione cronica dai virus epatici B e C e l’assunzione cronica di alcool. Finora le strategie immunoterapeutiche – mirate a risvegliare il sistema immunitario contro il tumore – non hanno dato i risultati auspicati. A partire dal 2020 una nuova speranza potrebbe arrivare da due studi condotti da due giovani ricercatrici del gruppo di ricerca di Luigi Buonaguro, responsabile della struttura dipartimentale di Immunoregolazione Tumorale dell’Istituto Pascale di Napoli e leader internazionale sullo sviluppo di nuove strategie immunoterapeutiche per l’HCC. studi su nuove combinazioni immunoterapeutiche, rende ... Leggi la notizia su ildenaro

