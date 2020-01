Bolide solca cieli del Nord Italia: “Occhio ai frammenti di meteorite” (Di sabato 4 gennaio 2020) Un Bolide ha attraversato i cieli del Nord Italia e potrebbe essere precipitato tra la Lombardia, la Liguria, la Toscana e l’Emilia. Secondo gli scienziati, i frammenti potrebbero trovarsi vicino al comune di Disvetro, a pochi chilometri a Nord-ovest di Cavezzo, in provincia di Modena, tra Carpi e Mirandola. Tuttavia occorre prestare molta attenzione. Gli scienziati invitano tutte le persone a seguire alcune istruzioni: “Se trovate un sasso scuro e smussato, non lo toccate, fate foto e segnalatelo all’Inaf”. Forse è #caduta una #meteorite in Emilia Romagna. La “mappa” indica come luogo di probabile caduta la frazione di #Disvetro, pochi km a Nord-ovest di #Cavezzo (Modena). Se ne trovate alcuni frammenti, prima di raccoglierli seguite le istruzioni: https://t.co/ribQjxBOHJ #PRISMA pic.twitter.com/upVuEAYfUU — MEDIA INAF (@mediainaf) 2 gennaio ... Leggi la notizia su notizie

