Australia, continuano i roghi: migliaia di famiglie in fuga (Di sabato 4 gennaio 2020) Non si fermano i roghi in Australia, in quello che è un vero e proprio disastro ambientale. Sono oltre centomila le persone sfollate Un vero e prorprio esodo sta avvenendo sulla più grande isola Oceanica. Infatti continuano senza sosta i roghi sull’isola Australiana, che hanno portato allo sfollamente di migliaia di famiglie. Secondo gli ultimi … L'articolo Australia, continuano i roghi: migliaia di famiglie in fuga proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

