Tangenziale ovest di Milano, due furgoni e un’auto si scontrano nei pressi di Trezzano: 5 feriti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Due furgoni e un'auto si sono scontrati lungo la Tangenziale ovest di Milano nei pressi dello svincolo Lorenteggio-Trezzano. Cinque le persone rimaste ferite tra le quali anche un bambino di 11 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della polstrada e soccorritori del 118 con tre ambulanze e un elicottero. Leggi la notizia su milano.fanpage

LuceverdeMilano : [AGG] #Milano - tangenziale ovest #incidente RiSOLTO ??traffico tornato regolare >< #luceverde - CCISS_Ministero : A50 Via Sandro Pertini incrocio Tangenziale Ovest Di Milano fine code per 8 km causa incidente tra A50 Svincolo SS… - CCISS_Ministero : A50 Via Sandro Pertini incrocio Tangenziale Ovest Di Milano code per 8 km causa incidente tra A50 Svincolo SS11 Pa… -