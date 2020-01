Rinnovi, acquisti e cessioni: la strategia del Napoli per rinforzare la rosa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tra le voci sui Rinnovi e quelle sui possibili obiettivi di mercato invernale del Napoli, si prospetta un mese di gennaio incandescente. Il primo acquisto da regalare a Gennaro Gattuso è molto vicino. Stanislav Lobotka sta diventare un giocatore azzurro. Lo scrive il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, annunciando il viaggio del direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Guintoli, in Spagna per chiudere la trattativa e consegnare così il primo rinforzo di gennaio. Dopo l’offerta presentata dal club azzurro, pari a circa 17-18 milioni di euro più 2 di bonus, e la valutazione del Celta Vigo, oscillante tra i 22 e i 23 milioni più bonus in queste ore si ricerca l’intesa totale tra le parti. Il Napoli è molto attivo anche sui Rinnovi dei suoi tesserati. Si tratta dei contratti di Arek Milik, di ... Leggi la notizia su anteprima24

