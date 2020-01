Regina Elisabetta in grave pericolo, un uomo a pochi metri dal suo letto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Grande paura per la Regina Elisabetta a causa dell’intrusione di uno sconosciuto a Buckingham Palace: ecco cosa è successo. La sicurezza della Regina Elisabetta La Regina Elisabetta è una delle persone più importanti e potenti del pianeta, e come è naturale la sua sicurezza personale è una delle priorità del Regno Unito. Per questo motivo intorno alla Sovrana e ai membri della Famiglia Reale si sviluppa un sistema di guardie e addetti alla security fuori dal normale. Eppure, nonostante tutto, non mancano di tanto in tanto episodi che mostrano qualche falla nel sistema di protezione della monarca inglese e della sua famiglia. Più di una volta, infatti, alcuni fanatici e fan della Royal Family si sono intrufolati all’interno delle residenze per ammirare da vicino i loro beniamini. Ogni volta, però, gli addetti alla sicurezza sono riusciti a fermare in tempo il curioso di ... Leggi la notizia su velvetgossip

