Parigi, accoltella i passanti urlando ‘Allah Akbar’: video choc e testimonianze (Di venerdì 3 gennaio 2020) 3 gennaio 2019. Attimi di paura in Francia. Un uomo ha accoltellato diverse persone nei pressi della capitale, a Villejuif, nel Parc des Bruyeres: una è morta, altre tre sono rimaste ferite. Stando a Le Parisien, una delle persone colpite con dei fendenti sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio e dopo pochi istanti sarebbe deceduto. Secondo i media locali l’assalitore è stato tempestivamente fermato e poi ucciso dalla polizia. Alcuni testimoni hanno riferito alla radio Rtl che l’uomo indossava una djellaba, abito tradizionale del nord Africa. Alcuni lo avrebbe sentito gridare “Allah Akbar”. Intanto la prefettura di Parigi ha confermato sui propri canali social che è in corso un’operazione delle forze dell’ordine nella zona colpita. Il parco e l’autostrada A6B sono stati chiusi. In azione anche gli artificieri secondo alcune testate francesi. Parigi, ... Leggi la notizia su urbanpost

