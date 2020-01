Paragone dice che non sta organizzando scissioni nel M5s con Di Battista (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Non sono io il problema del M5S e nemmeno Di Battista con il quale non organizziamo scissioni". Lo ha affermato l'ex senatore M5S Gianluigi Paragone su Stasera Italia su Rete4. Quella del M5S "è una leadership logora, ogni giorno i gruppi parlamentari perdono pezzi", ha detto poi Paragone intervistato nel corso di Stasera Italia "Di Maio all'inizio è stata una sorpresa positiva poi, come capita ai ragazzi che pensano di spaccare il mondo da soli, ti devi circondare da gente esperta che ti possa consigliare. Oggi la somma imperizia porta alle debolezze di Di Maio", ha aggiunto. "Non sono un abusivo nella casa del Movimento. Mi piaceva l'odor di eresia che si respirava nel Movimento", ha proseguito. Leggi la notizia su agi

NicolaPorro : Feltri, Sallusti e Feltri jr: l’affaire #Paragone spiegato da chi lo conosce bene. Le #Sardine appena nate già si d… - LuigiGallo15 : Nessun problema per quello che dice Paragone. Sarebbe bello interrogarsi su quello che ha fatto in 2 anni da parlamentare: il nulla cosmico - sonolucadini : 'Sono stato espulso dal nulla', dice #Paragone; solo a me pare lo stesso identico nulla che nemmeno due anni fa gli… -