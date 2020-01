Pagelle TV del 2019 – I Bocciati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Adriano Celentano 5 a Lorella Cuccarini. A dispetto dalle polemiche, la rentrée televisiva era più che auspicabile. Ma se la notte vola, il pomeriggio procede a passi lenti. Da cotanta fama era lecito attendersi qualcosa di più; il campionato comunque è ancora lungo. Provaci ancora. 5 a Fiorello. Al bando le sfavillanti e complicate prime serate della tv generalista, lo showman siciliano ha scelto di rifugiarsi nell’ovattata nicchia di Raiplay tant’è che i risultati sono ben lontani dai record di un tempo ma nessuno se n’è accorto. Per rimanere al top hai bisogno di pubblico più che di encomi di stampa, colleghi o dell’azienda per la quale lavori. Sparviero pavido. 5 ad Alessandro Cattelan. Se non sei tu a cambiare, non puoi pensare che tutto rimanga uguale intorno a te. All’ennesima stagione di X Factor, il conduttore ha dovuto incassare un vero e ... Leggi la notizia su davidemaggio

