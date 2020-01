Musica in lutto: la cantante è morta a 21 anni. Colleghi sconvolti e “col cuore a pezzi” (Di venerdì 3 gennaio 2020) lutto nel mondo della Musica: è morta a soli 21 anni nel giorno di Capodanno la rapper Lexii Alijai. Avrebbe compiuto 22 anni a febbraio prossimi. La notizia del decesso, avvenuto per cause al momento ignote, della giovanissima artista statunitense è stata confermata da alcuni parenti ed è stata diffusa per prima dal sito Buzzfeed, che ha raccolto anche le parole della cugina, LaMycha Jett. “Era totalmente dedita alla sua Musica, sapeva bene quello che voleva essere e lo ha sempre fatto”, ha detto. Lexii Alijai era il suo nome d’arte. Vero nome Alexis Alijai Lynch, era nata a St. Paul, in Minnesota, il 19 febbraio 1998 e aveva raggiunto un certo successo con il suo album di debutto, Growing Pains, dopo aver pubblicato diversi mixtape. Come detto, i dettagli della morte di Lexii Alijai non sono stati ancora resi noti. (Continua dopo la foto) Lexii ha frequentato la scuola secondaria di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

AAtzori : Lutto nella musica: è morto 'Ziu Lillicu' Mario Biggio, Leader dei Banda Beni - zorrolando : LUTTO NELLA MUSICA: MORTA LA FAMOSA CANTANTE A 25 ANNI - zazoomnews : Lutto nella musica: addio alla voce leggendaria di Sleepy LaBeef. “Lo ameremo per sempre” - #Lutto #nella #musica:… -