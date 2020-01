Mayans MC 2 prende il posto di American Horror Story su FOX: a gennaio arrivano anche Emergence e Homeland (Di venerdì 3 gennaio 2020) American Horror Story ha chiuso i battenti ieri sera con il finale di 1984, il capitolo dedicato ai film Horror anni '80, ma da giovedì prossimo il suo posto sarà occupato da Mayans MC 2. Sarà questa la prima novità dell'affollato gennaio Fox che segnerà tanti graditi ritorni ma, soprattutto, una serie di new entry che terranno i fan con il fiato sospeso gli abbonati e il pubblico che, dopo queste feste natalizie, si prepara a tornare davanti alla tv per il lungo inverno che è ormai arrivato. Le novità in arrivo su Fox prenderanno il via già lunedì 6 febbraio quando alle 21.00 debutterà la nuova serie Emergence con ben due episodi. La serie creata da Michele Fazekas e Tara Butters racconta di un capo della polizia che accoglie una bambina trovata nel luogo di un misterioso incidente. A quanto pare la piccola non ricorda niente e quando il capo Jo Evans (Allison Tolman) inizia ... Leggi la notizia su optimaitalia

