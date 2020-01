LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: cominciata la mass start maschile! (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:18 Al primo rilevamento cronometrico in testa il russo Retivykh, seguito dai connazionali Ustiugov e Bolshunov. 15:15 cominciata la 15 km maschile! 15:10 Mancano solamente cinque minuti all’inizio della mass start maschile in Val di Fiemme. 15:05 Il migliore italiano al momento è Giandomenico Salvadori, 34° a 4’18”. Così come per le donne, anche gli azzurri non stanno vivendo un buon momento, fatta eccezione per i podi conquistati da Pellegrino nelle sprint. 15:00 Terzo a 26″ il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, vero e proprio personaggio del momento per quanto riguarda lo sci di fondo mondiale. 14:55 La classifica maschile vede in testa al Tour il russo Alexander Bolshunov, davanti al connazionale Sergey Ustiugov, secondo a 16″. 14:50 Ben ritrovati amici appassionati di sci di fondo, tra 25 minuti ... Leggi la notizia su oasport

rossihugme : @Benji_Mascolo ditemi che farete un tour, io voglio sentirti live - BlinkS99225650 : RT @_blackpinkita: [INFO] Entrambe le date del Dome Tour presso la Kyocera Dome ad Osaka sono ufficialmente sold out ?? ?? -