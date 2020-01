L’idea di "Sinodo della Chiesa italiana" inquieta vescovi e cardinali (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Orlando L’ipotesi dell’indizione di un Sinodo per imprimere un svolta "progressista" definitiva alla Chiesa italiana divide i vescovi della Conferenza Episcopale italiana e i cardinali L’ipotesi dell’indizione di un Sinodo della Chiesa italiana sta dividendo i vescovi della Conferenza Episcopale italiana e mettendo una parte dei vescovi contro quei collaboratori di Papa Francesco che premono per ottenere, sulla falsariga di quanto sta avvenendo in Germania (non senza polemiche), un tale evento ecclesiale per imprimere un svolta "progressista" definitiva alla Chiesa italiana. Tra i vescovi italiani, secondo quanto ha scritto Claudio Tito su La Repubblica, "da qualche tempo iniziano a emergere segnali evidenti di insofferenza rispetto alla linea del Pontefice". L'idea di un Sinodo italiano era stata lanciata da due gesuiti, uno dei quali è un fedelissimo del "cerchio ... Leggi la notizia su ilgiornale

