Jonathan Kashanian e Barbara d'Urso bloccati di notte nel deserto - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Paola Francioni Disavventura da brividi per Barbara d'Urso e Jonathan Kashanian, che a causa di un guasto alla loro auto restano bloccati di notte nel bel mezzo del Red Sand Desert di Dubai Disavventura nel deserto per Jonathan Kashanian e Barbara d'Urso, che stanno trascorrendo insieme qualche giorno di relax. I due sono molto amici fin da quando l'esperto di tendenze israeliano partecipò al Grande Fratello 5, condotto proprio dalla d'Urso, che solo pochi giorni fa è stata proclamata personaggio televisivo del decennio. Sono spesso insieme e hanno approfittato dei pochi giorni di vacanza della conduttrice per ritrovarsi a Dubai, dopo che Carmelita nazionale ha dedicato la prima parte delle sue ferie e il Natale alla famiglia e ai figli. Nella luccicante città degli Emirati Arabi, Barbara e Jonathan pare si stiano divertendo ma, soprattutto rilassando. Se per Kashanian non è ... Leggi la notizia su ilgiornale

