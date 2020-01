Isabella Noventa, la madre in punto di morte ripeteva “assassini” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giungeva ieri la triste notizia della morte di una madre che fino all’ultimo ha chiesto di veder esaudito un solo desiderio, una speranza che mai nessuna madre dovrebbe serbare in cuore: riavere il corpo della figlia scomparsa nel 2016 e mai più ritrovata. Parliamo di Ofelia Rampazzo, la madre 87enne di Isabella Noventa venuta a mancare dopo una fulminante lotta contro il tumore. Isabella Noventa, morta per un tumore la madre 87enne Come si apprende da Il Gazzettino di Padova, Ofelia Rampazzo è venuta a mancare lo scorso 30 dicembre dopo essere stata ricoverata per un tumore al cervello circa un mese fa all’ospedale Sant’Antonio di Padova. Ieri i funerale dell’87enne che da anni, dopo aver chiesto giustizia per l’omicidio della figlia Isabella – segretaria 55enne per la cui morte in carcere si trovano 3 persone, i fratelli Debora e Freddy Sorgato e Manuela Cacco – aveva sempre e ... Leggi la notizia su thesocialpost

