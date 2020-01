Infortunio Gervinho: ancora terapie per l’ivoriano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Infortunio Gervinho: il calciatore ivoriano ha ancora lavorato a parte con terapie personalizzate. Out per l’Atalanta Molto probabilmente Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Gervinho per la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Come recita il report dei crociati, infatti, l’ivorniano ha lavorato ancora a parte. «Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di attivazione e torellini. L’allenamento è proseguito con un lavoro tattico e una partita a tutto campo. Roberto Inglese ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius. terapie per Gervinho, rientrato in sede, e Yann Karamoh». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Dalla_SerieA : Parma, infortunio a Gervinho: lesione al bicipite femorale - - ParmaFCFeed : Parma, infortunio a Gervinho: lesione al bicipite femorale #pfc1913 #ParmaFC - Fantaiuto_ : Infortunio ???? Gervinho è stato sottoposto, dopo la gara contro il Brescia, a esami strumentali che hanno evidenzi… -