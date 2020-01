Un nuovo gioco di Sonic all'orizzonte? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 si appresta ad essere un anno importante per l'amato Sonic. Dopo un 2019 non proprio esaltante, i fan possono intanto aspettarsi il film del porcospino blu, in arrivo a breve nelle sale.Tuttavia, potrebbe esserci qualcos'altro in cantiere.Poco fa l'account Twitter ufficiale di Sonic The Hedgehog ha pubblicato un video per augurare buon anno ai fan. Il Social Media Manager di Sega ha in seguito condiviso il filmato dicendo "non preoccupatevi troppo di eventuali messaggi nascosti".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

