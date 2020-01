Tuttomercatoweb: il Napoli si muove per Saric (Carpi) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, il Napoli si sarebbe inserito nella trattativa tra l’Atalanta e il Carpi per Dario Saric. Il centrocampista classe ’97 ha al suo attivo 21 presenze, con 2 reti e 3 assist. Piace a diversi club di Serie A. Quello di Percassi si è mosso nelle scorse settimane, prima dell’entrata in gioco del Napoli, appunto. Scrive il portale: “Le ottime prestazioni di Dario Saric, 21 presenze con due reti e tre assist in stagione, non sono passate inosservate agli occhi dei club di Serie A. Sul giocatore classe ‘97 nelle scorse settimane si era mossa l’Atalanta, che ora però dovrà guardarsi le spalle dall’inserimento di un altro club importante come il Napoli che vanta da anni ormai ottimi rapporti con la società emiliana”. L'articolo Tuttomercatoweb: il Napoli si muove per Saric (Carpi) ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Tuttomercatoweb: il Napoli si muove per Saric (Carpi) Al centrocampista sono interessati diversi club di Serie A t… - Alessan00172574 : @Angelredblack1 @Juan__DAv @SpazioMilan - programmatore : @TuttoMercatoWeb Ma non aveva detto di aver scelto la juve e non il napoli per vincere ? ........che brutta fine....... -