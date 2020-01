Serie A, Napoli-Inter in diretta esclusiva su Sky (Di giovedì 2 gennaio 2020) Napoli Inter Sky o DAZN – La Serie A si prepara a tornare in campo. Un ritorno con il botto, dato che il 18° turno di campionato metterà sul piatto la sfida tra Napoli e Inter. Un match che vede in campo due formazioni con obiettivi diversi, ma determinate a conquistare i tre punti. In … L'articolo Serie A, Napoli-Inter in diretta esclusiva su Sky Leggi la notizia su calcioefinanza

VincenzoDeLuca : Approvato il piano per il potenziamento della videosorveglianza stradale nella VI Municipalità di Napoli (Ponticell… - CorSport : #Napoli , per #Mertens lavoro personalizzato. #Luperto in gruppo?? - OptaPaolo : 212 - Leonardo #Bonucci ha vinto 212 incontri in Serie A nell'ultima #decade, solo tre squadre hanno fatto meglio n… -