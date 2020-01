Scontrino elettronico, dal primo gennaio è scattato l’obbligo per tutti: ecco cosa cambia per commercianti e consumatori (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo Scontrino elettronico dal primo gennaio è obbligatorio per tutti, nessuna eccezione. Dovranno ora emetterlo gli operatori economici, commercianti, artigiani, alberghi o ristoranti, e non solo i 200mila esercenti che nel 2018 avevano dichiarato un volume d’affari superiore a 400mila euro, come era stato disciplinato a luglio 2019. L’addio alla carta e la nuova era dello Scontrino digitale apre un canale diretto con l’Agenzia delle entrate dove saranno automaticamente trasferiti dati relativi a tutte le transazioni effettuate. L’operazione non sarà però senza costi: gli esercenti dovranno sostituire o aggiornare i registratori di cassa investendo fra gli 800 e i mille euro. Tuttavia, per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% della spesa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Scontrino elettronico, da oggi scatta l'obbligo per tutti. Con nuovi registratori telematici a luglio parte lotteri… - Corriere : Scontrino elettronico: è scattato l’obbligo per tutti - albertolupini : RT @ItaliaaTavola: Scontrino elettronico Scatta l'obbligo per tutti #scontrino #evasionefiscale #gennaio -