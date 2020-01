Salvini sul Papa: “Ho rispetto per Bergoglio, critico altri” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ieri, mercoledì 1 gennaio, ha suscitato non poche ironie il video ‘sberleffo’ di Matteo Salvini sullo ‘schiaffetto’ del Papa a una fedele in Vaticano che ha fatto il giro del mondo. Intervistato da La Stampa, il leader della Lega, a tal proposito, ha affermato: «Ma figuriamoci, io ho rispetto per il Papa che ha sempre parlato di accoglienza con limiti e prudenza. Sottoscrivo. Poi il Pontefice si rivolge al mondo, io agli italiani. Io critico i benpensanti della sinistra e le femministe che non difendono le donne dalla subcultura islamica». Poi, in relazione alle parole pronunciate dal Pontefice contro la violenza sulle donne, Salvini ha detto: «Perfetto, giustissimo ma voglio ricordare che il rispetto della donna è incompatibile con un certo tipo di Islam: non si possono spalancare le porte agli immigrati di religione islamica e poi parlare di rispetto della ... Leggi la notizia su cronacasocial

