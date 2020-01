Rigopiano, l’ex capo della Mobile di Pescara si scusa con i parenti delle vittime. Un quarto carabiniere indagato per le richieste d’aiuto che partirono dal resort (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Voglio innanzitutto chiedere scusa come uomo delle istituzioni per le disgustose ed assurde vicende che voi, familiari delle vittime di Rigopiano, siete da tempo costretti a vivere, in preda ad un comprensibile e crescente sgomento”. E’ quanto scrive in una lettera l’ex capo della Squadra Mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, inviata al Comitato delle vittime della slavina di Rigopiano. Il funzionario di Polizia ha inviato alla Procura un’esposto riguardante la gestione delle telefonate di eventuale allarme dato alla Prefettura di Pescara del cameriere Gabriele D’Angelo, morto insieme ad altre 28 persone nel resort distrutto dalla valanga il 18 gennaio 2017. Muriana nella lettera spiega che l’esposto è stato “frutto di un preliminare incontro con il Procuratore capo di Pescara”, Massimiliano Serpi, il tutto perché “in ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Rigopiano l’ex Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rigopiano l’ex