Repubblica: rinnovo Mertens, De Laurentiis punta sulla sua voglia di restare a vivere a Napoli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Angustia e non poco il presidente De Laurentiis la questione del rinnovo di Mertens. La situazione si trascina da prima dell’estate e la crisi della squadra non ha certo favorito i rapporti tra l’attaccante belga e il presidente per dialogare sulla situazione. La trattativa si è riaperta da poco ma le parti non sembrano aver raggiunto un’intesa sulle cifre. Il patron però, secondo quanto riporta Repubblica oggi, sembra voler puntare sulla volontà di Dries di non spostarsi da Napoli La posta più concreta porta in Germania, al Borussia Dortmund, al di là di qualche sirena inglese. Sul tavolo però c’è anche l’offerta di un biennale da parte di De Laurentiis, che punta sulla voglia del giocatore di continuare a vivere a Napoli. Il presidente pretende tuttavia una risposta in tempo brevi, visto che la situazione di incertezza si è è dimostrata molto dannosa per lo ... Leggi la notizia su ilnapolista

redbeppeulisse : - LucaErma : Non vorrei passare un altro anno a denunciare questi squadristi del cazzo. è ora di agire una volta per tutte, scog… - 19luke89 : RT @MilanNewsit: La Repubblica - Inzaghi alla Ferguson: il Milan pensa al rinnovo fino al 2020 http://t.co/KnDHIRX3vw -