Montecorvino Pugliano, luci a Led in arrivo in diverse località (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Montecorvino Pugliano (Sa) – Grazie a 90mila euro, con fondi stanziati dal Mise, il comune di Montecorvino Pugliano potrà riammodernare il suo impianto di illuminazione. Il progetto, che rientra tra i piani per l’efficientamento energetico dei comuni, prevede l’installazione di nuovi punti luce a tecnologia Led. L’area interessata è quella della S.S. 18, dall’intersezione con la traversa secondaria via G. Leopardi, all’incrocio con via A. Vivaldi in località Pagliarone. Inoltre, saranno previsti ulteriori interventi nel centro storico della frazione di S. Tecla ed in piazza Giovanni Paolo II a Bivio Pratole. L'articolo Montecorvino Pugliano, luci a Led in arrivo in diverse località proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

