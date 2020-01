Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: Federico invalido, Roberta vuole Marcello (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il nuovo anno de Il Paradiso delle Signore non inizia proprio bene: la fiction daily di Rai 1 apre infatti il 2020 con tristi avvenimenti! In primis assisteremo a uno svenimento di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), che potrebbe mettere la sua gravidanza a rischio; poi c’è la scomparsa misteriosa del capofamiglia degli Amato e infine, argomento principale di queste anticipazioni, vedremo a breve il ritorno di Federico Cattaneo (Alessandro Fella) su una sedie a rotelle. Il Paradiso delle Signore 4, spoiler: Federico ama ancora Roberta, ma lei pensa a Marcello Non conosciamo bene le dinamiche dell’incidente ma la notizia terribile riguardante Federico sconvolgerà casa Cattaneo e perfino Marcello Barbieri (Pietro Masotti) che, a questo punto, non saprà più come comportarsi con Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis)… Si respirerà quindi un aria molto tesa: ... Leggi la notizia su tvsoap

