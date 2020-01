Il fratello (non famoso) di Brad Pitt: “Mi scambiano per lui almeno tre volte a settimana” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Brad Pitt ha un fratello non famoso (la loro somiglianza è pazzesca) Brad Pitt ha un fratello minore che gli somiglia moltissimo. Si chiama Douglas Pitt, e non è famoso come il fratello. Nella vita fa l’imprenditore, l’unica volta in cui è finito sotto i riflettori è stato quando ha ricoperto il ruolo da protagonista di “6ix”, parodia di “Seven”, film portato al successo da Brad Pitt. Brad e Douglas Pitt “Mi scambiano per mio fratello almeno tre volte a settimana”, si era “lamentato” in passato Douglas Pitt. Il fratello di Brad Pitt lavora nel settore immobiliare e in quello informatico. Gestisce anche una fondazione che si occupa di istruzione e formazione professionale per persone in difficoltà ed è ambasciatore Unicef. Leggi anche: Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? Il gesto dell’attore fa sognare i fan della coppia Brad Pitt rivela: “Ho ... Leggi la notizia su tpi

