Ibrahimovic, chi è la potentissima moglie di 11 anni più grande [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Chi conosce bene Ibrahimovic che torna oggi in Italia, testimonia che il segreto della longevità del campione sta nel rapporto con una moglie che lo ha saputo maturare e motivare anche fuori dal campo. Zlatan Ibrahimovic è considerato uno dei giocatori più difficili: per i marcatori, che non sono riusciti a mettergli le briglie in … L'articolo Ibrahimovic, chi è la potentissima moglie di 11 anni più grande FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

