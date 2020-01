Gf Vip 4, Teresa Langella concorrente? Gli indizi sui social: “Stacco per un po’” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Teresa Langella pronta per il Grande Fratello Vip? L’ultimo messaggio su Instagram lascia pensare Cosa sta succedendo nella vita di Teresa Langella di Uomini e Donne? L’ex tronista ha postato stamattina un messaggio abbastanza enigmatico. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale insieme al fidanzato Andrea Dal Corso, Teresa ha lasciato Milano e la casa … L'articolo Gf Vip 4, Teresa Langella concorrente? Gli indizi sui social: “Stacco per un po’” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

