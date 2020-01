Foggia, commerciante ucciso alla guida dell'auto da killer in moto (Di venerdì 3 gennaio 2020) La vittima è un uomo di 53 anni, ferito mortalmente da due colpi di pistola in viale Candelaro. La polizia cerca di recuperare indizi dalle telecamere della zona Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Foggia, commerciante ucciso alla guida dell'auto da killer in moto [aggiornamento delle 23:25] - caccavale_max : RT @repubblica: Foggia, commerciante ucciso alla guida dell'auto da killer in moto [aggiornamento delle 23:19] - repubblica : Foggia, commerciante ucciso alla guida dell'auto da killer in moto [aggiornamento delle 23:19] -