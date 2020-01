Fioramonti verso il lancio di “Eco”, un nuovo gruppo per spostare M5S a sinistra (Di giovedì 2 gennaio 2020) Fioramonti verso il lancio di “Eco”, un nuovo gruppo per spostare M5S a sinistra L’ex ministro M5S Lorenzo Fioramonti, che ha lasciato il gruppo del Movimento Cinque Stelle per unirsi al gruppo Misto, sta per dare vita a un nuovo progetto politico. Si tratterebbe di “Eco”, un nuovo gruppo che guarda a sinistra e che prende il nome dalle iniziali della parola “ecologia”, ma anche da “economia”. L’operazione dovrebbe partire già nei prossimi giorni e Fioramonti avrebbe avuto colloqui in proposito con diversi esponenti di centrosinistra, dal Pd a Leu, come riportano Agi e Repubblica. Avrebbe sentito infatti il vice segretario Orlando, il ministro Boccia e il capogruppo Delrio, per informarli dell’operazione. Anche Rossella Muroni di Leu sarebbe stata messa al corrente delle intenzioni di Fioramonti. Non ci sarebbe invece ... Leggi la notizia su tpi

