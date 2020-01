Contromano e ubriaco sulla A14, si schianta la notte di Capodanno contro l’auto della polizia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Paura nella notte di Capodanno sulla A14, dove un automobilista ha percorso contromano l'autostrada, da Bologna in direzione Rimini, fino a quando non è stato fermato dalla Polizia Stradale, all'altezza del casello di Imola. Prima di fermarsi ha anche urtato una pattuglia. L’uomo alla guida, un cittadino peruviano, aveva bevuto. Leggi la notizia su fanpage

