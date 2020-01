Ciacciarelli: Irpef non scende e non migliora offerta sanitaria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – “Anno nuovo, vecchie problematiche. Come potrebbe essere il contrario se la causa risiede in colui che tiene il timone della nostra Regione, ossia Zingaretti? Secondo il 22esimo rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva per una visita specialistica i cittadini del Lazio debbono attendere fino a 9 mesi, per giungere a 16 in caso di una mammografia, 12 una risonanza magnetica ed 11 una Tac. In sostanza: l’anticamera della morte. Curarsi nel Lazio equivale a rischiare seriamente la propria vita a causa delle lunghe liste d’attesa”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli. “In molti ormai- prosegue Ciacciarelli- ricorrono alla sanita’ privata (giustamente), in caso di visite che necessitano una certa urgenza. E chi non puo’ permetterselo? Semplice, non si cura, e il piu’ delle volte muore ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Ciacciarelli: #Irpef non scende e non migliora offerta sanitaria: #Roma – “Anno nuovo… -