Castillejo via dal Milan?/ Calciomercato news: può partire subito, vicino l'Espanyol (Di giovedì 2 gennaio 2020) Castillejo via dal Milan? Calciomercato news, le ultime notizie sulla trattative. Lo spagnolo pronto alla cessione: l'Espanyol è ben vicino. Leggi la notizia su ilsussidiario

Angelredblack1 : @maxjuzaadri Castillejo e Biglia dobbiamo aspettare la prossima stagione per vederli andare via - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Via @SamuCastillejo? Cifre e impatto a #bilancio - #ACMilan #Milan #weareacmilan… -