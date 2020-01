Australia: via i turisti entro 48 ore

Australia. Le autorità hanno dato 48 ore di tempo ai turisti per lasciare le zone della costa sudorientale. Le fiamme non controllate hanno causato la morte di almeno otto persone negli ultimi due giorni e hanno ridotto in cenere circa 5 milioni di ettari e 1.400 abitazioni e ucciso mezzo miliardo di animali. Sabato è attesa una giornata nera con temperature previste superiori a 40°. p(Di giovedì 2 gennaio 2020) Il dramma degli incendi non si ferma in. Le autorità hanno dato 48 ore di tempo aiper lasciare le zone della costa sudorientale. Le fiamme non controllate hanno causato la morte di almeno otto persone negli ultimi due giorni e hanno ridotto in cenere circa 5 milioni di ettari e 1.400 abitazioni e ucciso mezzo miliardo di animali. Sabato è attesa una giornata nera con temperature previste superiori a 40°. p(Di giovedì 2 gennaio 2020)

