Alluvione in Indonesia, sale a 21 il numero dei morti o dispersi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Violenti piogge si sono abbattute sulla capitale dell’Indonesia, Giacarta. Almeno 21 i morti, come reso noto dalle autorità locali. Un vero e proprio disastro quello avvenuto in Indonesia alla vigilia di Capodanno. Una violenta Alluvione si è abbattuta sulla regione della capitale Indonesiana Giacarta, causando ingenti danni. Secondo le autorità locali sarebbero almeno 21 le … L'articolo Alluvione in Indonesia, sale a 21 il numero dei morti o dispersi NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

