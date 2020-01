Una Vita, anticipazioni spagnole: URSULA, ecco da chi verrà uccisa! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) In uno dei nostri post recenti dedicati alle anticipazioni spagnole della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato della morte annunciata di URSULA Dicenta (Montse Alcoverro). In Spagna l’episodio con la clamorosa uscita di scena è andato in onda martedì 31 dicembre 2019, motivo per cui possiamo darvi maggiori dettagli sulla dipartita della storica dark lady della telenovela ambientata ad Acacias… Una Vita, spoiler: URSULA uccisa da Genoveva e Israel Partiamo subito col dirvi che URSULA è stata uccisa da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Israel (Aleix Melè), il gemello del defunto marito di Marcia (Trisha Fernandez), l’attuale protagonista della telenovela e nuovo grande amore di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Segretamente amanti, i due si sono sentiti minacciati nel momento in cui la Dicenta ha annunciato di essere intenzionata a portare alla luce la loro ... Leggi la notizia su tvsoap

