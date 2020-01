Rapinano gli anziani e feriscono il suo vicino: presi i malviventi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di due catanesi che si erano introdotti nell'abitazione della coppia portando via denaro e monili d'oro, per guadagnarsi la fuga avevano ferito il loro vicino di casa con una lima Avevano rapinato in casa due anziani seminando il panico e portando via i risparmi della coppia e alcuni monili d’oro. Per guadagnarsi la fuga avevano anche ferito un vicino di casa intervenuto per aiutare i poveretti impauriti. Sono riusciti a scappare ma, a distanza di qualche mese, sono stati individuati ed arrestati dai carabinieri di Acireale, in provincia di Catania, luogo in cui è avvenuto il fatto. Si tratta di Alfio Maugeri, 41enne del posto e Davide Copercini, 34enne, già detenuto per altri crimini nel frattempo commessi. Il fatto risale allo scorso 12 luglio nella frazione Guardia di Acireale. Era mattina quando i due delinquenti, giunti a bordo del loro scooter e ... Leggi la notizia su ilgiornale

Luisa33546687 : La NATO e gli Stati Uniti sono le organizzazi. terroristiche che violentano il mondo.Agressore di natura bombarda… - mauriziofabi99 : RT @cincinnato13: @metaanto @F_Boccia Già ci rapinano i bimbi ,evidentemente Bibbiano non gli basta ! - metaanto : RT @cincinnato13: @metaanto @F_Boccia Già ci rapinano i bimbi ,evidentemente Bibbiano non gli basta ! -