Napoli, approfittando dei botti compiono rapina in banca con bomba artigianale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Hanno approfittato dei botti e dei festeggiamenti di Capodanno per compiere una rapina in banca. Siamo a Marano di Napoli dove una banda di malviventi dopo mezzanotte è entrata in azione riuscendo a penetrare nella banca di Credito Popolare di Corso Europa, dopo averne danneggiato la porta di emergenza blindata, per poi far esplodere una bomba artigianale in modo da "aprire" il bancomat posto dentro l'istituto di credito. Mentre i festeggiamenti di fine anno proseguivano, i ladri sono fuggiti indisturbati con il bottino, il cui ammontare è in via di definizione. Indagano i carabinieri di Marano che sperano di poter individuare i componenti della banda grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. botti di Capodanno: 48 feriti a Napoli. Ragazza colpita da proiettile ad Aversa. 26enne muore in rogo ad Ascoli Sono una ... Leggi la notizia su blogo

