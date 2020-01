Calciomercato Genoa, il triplo colpo è servito: il nuovo 11 per l’assalto salvezza [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Calciomercato Genoa – Stagione fino al momento molto deludente in casa Genoa, il club rossoblu occupa l’ultima posizione del campionato di Serie A e rischia seriamente la retrocessione. Il primo cambio in panchina non ha portato gli effetti sperati anzi il rendimento è peggiorato tanto che il presidente Preziosi ha optato per il ribaltone in panchina con l’esonero di Thiago Motta. Il sostituto è stato scelto in Davide Nicola che adesso avrà il compito di compattare l’ambiente ma soprattutto raggiungere la salvezza. La dirigenza in questi giorni si è inoltre mossa insistentemente anche sul mercato, in particolar modo è stato chiuso un triplo colpo. Visite mediche già effettuate per il portiere Perin che adesso si giocherà il posto con Radu ed il centrocampista Behrami. Adesso colpo anche in attacco, accordo raggiunto con Mattia Destro del Bologna, la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

