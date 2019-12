Tuttosport: l’Inter molla su Ghoulam, troppi infortuni (Di martedì 31 dicembre 2019) Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio Politano-Ghoulam. Il calciatore del Napoli, che ha trovato poco spazio in squadra anche a seguito degli infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni, avrebbe fatto comodo all’Inter di Antonio Conte. Oggi Tuttosport, che aveva ipotizzato l’operazione, considera lo scambio poco probabile. Alla base ci sarebbe lo scetticismo dei nerazzurri per la tenuta fisica dell’algerino. Scrive il quotidiano sportivo: “In calo le chance di Faouzi Ghoulam del Napoli che però non soddisferebbe appieno i nerazzurri perché frequentemente soggetto a infortuni”. L'articolo Tuttosport: l’Inter molla su Ghoulam, troppi infortuni ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

