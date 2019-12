Sci di fondo: Therese Johaug vince ma non domina. Tour de Ski femminile aperto dopo la 10 km di Dobbiaco (Di martedì 31 dicembre 2019) vince ma non domina, e già questa è una notizia clamorosa, Therese Johaug che, nella 10 km a tecnica libera di Dobbiaco con partenza ad intervalli, riesce a sopravanzare una pimpantissima compagna e rivale Ingvild Flugstad Oestberg per soli 7 decimi. Oestberg e la svedese Ebba Andersson hanno messo alle corde la campionessa norvegese per tutto lo sviluppo di un percorso troppo facile per Johaug che non è riuscita a fare la differenza e solo nel finale è riuscita a trovare il guizzo vincente per rimontare lo svantaggio da Oestberg (meno un decimo al km 8) e portare a casa il secondo successo del Tour de Ski 2019-2020 che le permette di mantenere anche l’imbattibilità nelle gare distance in stagione. Lo spettacolo della gara con partenze a intervallo è impagabile e la sfida a tre tra Johaug, Oestberg e Andersson esalta con la svedese che mette anche il naso avanti ai 3 chilometri ... Leggi la notizia su oasport

Interista100 : SCI DI FONDO COPPA DEL MONDO 6.DOBBIACO 10KM DONNE LIBERO 38.LUCIA SCARDONI +1.49.7 33.ANNA COMARELLA +1.39.7 49.CA… - Eurosport_IT : Tripletta russa a Dobiacco! ???? Il 2019 si chiude con il dominio di Ustiugov nella tappa italiana di Tour de Ski: n… - FondoItalia : Fondo: Ustiugov alza ancora la voce, dominio russo nella 15km di Dobbiaco; crolla Klæbo -