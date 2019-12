Proteste in Iraq, assaltata ambasciata Usa a Baghdad: dieci feriti (Di martedì 31 dicembre 2019) Continuano le Proteste in Iraq, dove nella giornata del 31 dicembre centinaia di manifestanti hanno assaltato l’ambasciata degli Usa nella capitale Baghdad al grido di “morte all’America”. L’azione è stata neutralizzata dalle forze di sicurezza irachene che hanno impedito l’ingresso nell’edificio ai manifestanti, i quali protestavano contro i recenti raid aerei statunitensi nel paese che hanno causato 25 morti. In precedenza i raid erano già stati criticati dal governo iracheno, che li aveva descritti come una violazione di sovranità da parte degli Usa. Proteste in Iraq: assalto all’ambasciata Usa Stando a quanto riportato dai media internazionali, i manifestanti si sarebbero avvicinati all’ambasciata oltrepassando i checkpoint e dando successivamente fuoco ad una delle torrette di guardia poste sul perimetro dell’edificio. ... Leggi la notizia su notizie

